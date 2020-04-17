Люди начали платить за вечеринки онлайн. Ночные клубы открываются в Zoom

Карантин и самоизоляция оказались неспособны помешать людям развлекаться. Если в реальности сходить в клуб нельзя, то в Сети можно все. Вечеринки вовсю устраивают в Zoom, и вход на них платный.

Для ночных клубов наступила новая эра, сообщило агентство Bloomberg. Кризис на фоне коронавируса ударил по индустрии, а виртуальная реальность дала ей еще один шанс. Сфера просто воспользовалась технологиями, созданными для корпоративных конференций и игр.

Например, на Zооm-вечеринке под названием Club Quarantee постарались сохранить все привычные клубу атрибуты. Гостям продают билеты за 10 долларов, а за 80 предложат отдельную «комнату» с известными в Instagram диджеями и танцорами. Даже дресс-код якобы присутствует.

На первую виртуальную вечеринку собрались около 300 человек, а организаторы сумели покрыть половину своих расходов. Вторая уже была безубыточна. Основная цель таких мероприятий, по словам основателя Club Quarantee, — создать пространство для промоутеров и клиентов. Они смогут обсудить свои дела, пока их будут развлекать.

«Люди жаждут социальных взаимодействий, и мы можем предложить важную часть клубного опыта: эмоциональную связь», — заметили в Club Quarantee.

На подобные вечеринки уже обратили внимание известные бренды. Через популярную платформу они смогут получить еще один доступ к молодежной аудитории.

По мнению блогеров, вечеринки — основа хорошего в человеческой жизни. Они несут веселье, любовь, дружбу, позволяют найти себя.

«Очевидно и очень важно, чтобы мы продолжали веселиться, несмотря на физическое дистанцирование», — пишут в Сети.

Из-за распространения коронавируса во многих странах действуют карантинные ограничения, в том числе не работают бары, рестораны и ночные клубы. В мире уже больше 2,15 миллиона инфицированных. Свыше 145 тысяч больных с COVID-19 умерли. В США только за сутки скончались 4,6 тысячи американцев.