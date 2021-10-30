Полиция начала проверку после драки на Дворцовой площади Петербурга

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга вспыхнул конфликт, во время которого мужчина получил травмы. Полицейские начали проверку. Об этом сообщила пресс-служба МВД Северной столицы.

«Поступило сообщение о конфликте, который произошел на Дворцовой площади, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают всех участников и обстоятельства инцидента. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

По данным полиции, повздорившие люди подрались в самом центре Петербурга в субботу, 30 октября.

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