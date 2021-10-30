Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю за попытку войти через выход

Охранник Эрмитажа в первый же день работы музея по QR-кодам ударил посетителя по лицу. Пострадавший оказался спутником фитнес-блогера Анастасии Мироновой. По ее словам, у молодого человека диагностировали перелом носа.

Миронова рассказала о драке у себя в Stories. Там же она выложила фото медзаключения после осмотра врача, который прошел ее приятель.

Источник фото: instagram.com/mironovanastasiia/

У пострадавшего выявили оскольчатый перелом носа. Миронова попросила своих подписчиков поделиться этой историей и в сообщениях отмечать Эрмитаж, чтобы призвать музей к ответу. Он не заставил себя долго ждать.

В официальном Telegram-канале Эрмитажа появилось сообщение, что 30 октября на выходе из Главного штаба действительно произошел «неприятный инцидент».

«Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — рассказали в пресс-службе.

В Эрмитаже уточнили, что сейчас проводят служебное расследование. По словам представителей музея, сотрудник полностью признал свою вину и раскаялся за излишне эмоциональные действия.

«Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности», — добавили в музее.

Также в Эрмитаже принесли извинения пострадавшему и всем, кто стал свидетелем этой драки.