Полиция Москвы не увидела всплеска преступности со стороны мигрантов

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимира Васенина, полиция столицы не зафиксировала какого-то всплеска преступности со стороны приезжих. Если проанализировать статистику Троицкого-Новомосковского округа, то никаких аномалий нет.

Васенин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что резонансными преступления становятся из-за реакции СМИ.

«Но на самом деле, если анализировать Троицкий-Новомосковский округ, то какого-то всплеска преступности на сегодняшний момент там нет», — сказал он.

Ранее Васенин сообщил, что трое из четырех задержанных из-за драки в Новой Москве мужчины были официально трудоустроены разнорабочими в столице.

Юрист Дарья Ахтырка сообщила «Газете.Ru», что семья мальчика, ставшего свидетелем нападения на отца в Ватутинках, может взыскать с участников драки от 100 тысяч до миллиона рублей. В исковом заявлении надо указать причиненный здоровью вред, моральные травмы и расходы, которые пострадавшая сторона понесла в ходе лечения.

Если напавшие на мужчину будут признаны виновными, по закону максимальное наказание за покушение на убийство составляет 11 лет и три месяца. Подозреваемых также проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.