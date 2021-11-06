Названа профессия напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

Четверо мужчин, задержанных за нападение на мужчину с ребенком в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими. Все они трудились в Москве. Подозреваемые оказались уроженцами Азербайджана, но трое из них получили российское гражданство.

О роде занятий подозреваемых сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены. Трое человек имели официальное место работы (в Москве — прим. ред). Это категория разнорабочих», — рассказал он.

После происшествия в Ватутинках местные жители признались, что хотят организовать народные дружины. По их мнению, полицейские патрули появляются в микрорайоне слишком редко. Правоохранители провели масштабные рейды только после нападения на мужчину с ребенком.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке со статьи о хулиганстве на статью о покушении на убийство. Как сообщил RT, задержанных проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.