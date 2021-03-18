В Среднеуральский женский монастырь, который основал опальный бывший схиигумен Сергий, приехали полицейские и сотрудники УФМС. Они проверяют документы насельников. Об этом сообщили адвокаты Сергия в Telegram.

«В Среднеуральский женский монастырь прибыли представители власти и УФМС для проверки документов насельников. <…> Вчера вице-губернатор области Сергей Бидонько интересовался, как идут дела в монастыре. Видимо, полученный ответ, что все хорошо, не соответствует ситуации, в которую пытаются завести Среднеуральский монастырь. Как итог — два автобуса с полицией на главной площади монастыря», — говорится в сообщении.

Адвокаты добавили, что в течение последних месяцев почти каждый, кто живет в монастыре, ездил в СК, где документы уже проверяли.

Бывшего схиигумена Сергия обвиняют по нескольким статьям: о склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего, о нарушении права на свободу вероисповедания и о самоуправстве. Его отлучили от церкви после того, как в разгар пандемии коронавируса он призывал паству выходить на улицу и не верить в то, что происходит.

В феврале Сергий подарил свой гроб бывшему митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому, а сейчас Казанскому и Татарстанскому Кириллу.