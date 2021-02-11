Экс-схимонах Сергий подарил свой гроб митрополиту Кириллу

Скандально известный экс-схиигумен Сергий подарил свой гроб бывшему митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому, а ныне Казанскому и Татарстанскому Кириллу. До этого гроб находился в Среднеуральском женском монастыре.

Об этом «Урал. МБХ медиа» сообщила адвокат Сергия Светлана Герасимова.

«Отец Сергий сказал, что так как он отлучен от церкви и лишен возможности отпевания, то попросил передать свой гроб нынешнему митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу со словами «Не копай яму ближнему своему — сам в нее попадешь. Помнящий о смерти вовек не согрешит», — сказала она.

Весной отец Сергий отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто решил закрыть храмы, чтобы остановить распространение инфекции. Кроме того, его обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, который сейчас стал митрополитом Казанским и Татарстанским, лишил Сергия сана. Вскоре после этого его окончательно отстранили от церкви.

В декабре 2020 года экс-схимонаха арестовали до 28 февраля. Его обвиняют сразу по нескольким статьям: склонении к совершению самоубийства несовершеннолетнего, нарушении права на свободу вероисповеданий, а также в самоуправстве. 25 января его перевели в СИЗО № 4, который предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.