Полиции Москвы разрешили останавливать малолетних без взрослых

Столичные сотрудники полиции могут задерживать детей младше 14 лет, которые находятся на улице без сопровождения взрослых, до выяснения обстоятельств.

На сегодняшний день система пропусков построена таким образом, что передвигаться можно только при наличии этого цифрового пропуска, рассказал ТАСС начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Ребенок до 14 лет получить такой пропуск не может.

«Если он (ребенок до 14 лет. — прим. ред.) будет передвигаться один и без пропуска, то, скорее всего, сотрудники полиции его задержат и будут выяснять, где его родители, почему он передвигался один», — объяснил Данчиков.

По его словам, скорее всего, ребенка отведут в полицейский участок, где есть специальное детское отделение. Там ребенок будет находиться до тех пор, пока за ним не придут родители.

Принятые в столице меры направлены на обеспечение безопасности граждан, в том числе на то, чтобы дети случайно не заразились коронавирусной инфекцией, гуляя или катаясь в общественном транспорте, добавил Данчиков.

Он также отметил, что правоохранители могут привлечь родителей к административной ответственности по ст. 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей) КоАП РФ, так как они оставили детей без присмотра.

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