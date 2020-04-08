МЧС рассказало, как уберечь детей от стресса во время самоизоляции

Ситуация с коронавирусом в России может вызывать стресс не только у взрослых. Детям тоже непросто быть постоянно дома. В МЧС рассказали, как успокоить их тревоги и страхи по поводу происходящего.

Во время самоизоляции родителям в министерстве посоветовали внимательнее относиться к своим чадам. Рекомендации ведомства опубликовало РИА «Новости».

С детьми нужно чаще общаться, причем рассказывать о сложившейся обстановке спокойно и в доверительном формате. Главное — дать ребенку понять, что именно происходит и что он находится в безопасности.

Если у детей возникают какие-либо вопросы, то отвечать на них необходимо доступно и понятно. Нелишним будет напомнить маленьким домочадцам о правилах личной гигиены и необходимости соблюдать ограничения, которые введены из-за коронавируса.

Полезно составить для ребенка распорядок дня, определить время для учебы и отдыха и придерживаться этого графика. Нельзя забывать, что дети берут пример со старших. Для ребенка стоит быть достойным для подражания образцом — сохранять спокойствие и адекватный взгляд на ситуацию.

С 6 апреля в школах и колледжах по всей стране возобновят дистанционное обучение. Чтобы ребенку было удобно, нужно правильно организовать его рабочее место. Чтобы ребенок не переутомился, каждые 35-40 минут ему стоит делать зарядку и давать отдых глазам.