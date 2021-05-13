Полицейский скрутил женщину в архангельском ТЦ. Она гуляла без маски и ударила его

Полицейский патруль в архангельском торговом центре попросил женщину надеть маску. На замечание она отреагировала агрессивно и ударила полицейского. После этого он жестко скрутил нарушительницу. Против нее завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

«Дело возбуждено, оно расследуется. Ее еще пока не допрашивали, ее позиция не выяснена. На следующей неделе следователем запланирован допрос женщины», — рассказали изданию «Подъем» в СУ СК России по региону.

Очевидцы сняли задержание на видео. На нем женщина кричит матом, а по лицу сотрудника правоохранительных органов, который держит ее за шею, течет кровь. За кадром полицейского просят отпустить женщину.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок» сообщили, что в течение года за нарушение перчаточно-масочного режима в московском транспорте оштрафовали более 400 тысяч человек. Больше всего нарушений выявили этой весной.