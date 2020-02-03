«Полицейских вызываешь, а они бессильны»: депутат Нилов объяснил ужесточение наказания за ночной шум

Шум от строительных работ по ночам стал настолько раздражать всех, что депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы до 150 тысяч рублей. Кроме того, правила соблюдения тишины по ночам должны стать едиными по всей России. Как заявил в беседе с «360» председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в настоящий момент принятые в регионах законы о тишине не работают.

Депутат напомнил, что каждый регион принял собственный закон о ночной тишине, где прописал штрафы и установил время, когда можно шуметь. Но кроме закона нужно было еще подписать соглашение с МВД. Это нужно для того, чтобы штрафовать нарушителей могли федеральные служащие — полицейские.

«Я лично сталкивался с ситуацией, когда в ночное время строительные компании строят, шумят, грузят, разгружают, занимаются сварочными работами. Жители жалуются, полицейских вызываешь, а они бессильны, потому что это статья Административного кодекса Москвы. Полномочий у полиции нет, а те структуры, которые наделены полномочиями, в ночное время не работают», — пояснил депутат.

По словам Ярослава Нилова, все жалобы жителей на ночной шум ни к чему не приводят.

«Чтобы подать жалобу, можно написать соответствующее заявление, и потом куда-нибудь в органы местного управления это заявление уйдет, а может быть, в административную инспекцию Москвы. И будут там долго-долго из кабинета в кабинет эту бумажку перекладывать», — заявил депутат.

Он пояснил, что в итоге в стране должны появиться единые правила по ночному шуму с едиными штрафами. И наказывать нужно всех нарушителей, которые мешают жителям спокойно спать по ночам.

Законопроект об ужесточении наказания за ночной шум разработали депутаты Госдумы. Поправки они предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях и в Жилищный кодекс. Это позволит создать единые правила по соблюдению ночной тишины по всей стране. Кроме того, ужесточат и наказание. Для граждан новые штрафы составят от пяти до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.