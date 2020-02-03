«Полицейских вызываешь, а они бессильны»: депутат Нилов объяснил ужесточение наказания за ночной шум
Депутат напомнил, что каждый регион принял собственный закон о ночной тишине, где прописал штрафы и установил время, когда можно шуметь. Но кроме закона нужно было еще подписать соглашение с МВД. Это нужно для того, чтобы штрафовать нарушителей могли федеральные служащие — полицейские.
«Я лично сталкивался с ситуацией, когда в ночное время строительные компании строят, шумят, грузят, разгружают, занимаются сварочными работами. Жители жалуются, полицейских вызываешь, а они бессильны, потому что это статья Административного кодекса Москвы. Полномочий у полиции нет, а те структуры, которые наделены полномочиями, в ночное время не работают», — пояснил депутат.
По словам Ярослава Нилова, все жалобы жителей на ночной шум ни к чему не приводят.
«Чтобы подать жалобу, можно написать соответствующее заявление, и потом куда-нибудь в органы местного управления это заявление уйдет, а может быть, в административную инспекцию Москвы. И будут там долго-долго из кабинета в кабинет эту бумажку перекладывать», — заявил депутат.
Он пояснил, что в итоге в стране должны появиться единые правила по ночному шуму с едиными штрафами. И наказывать нужно всех нарушителей, которые мешают жителям спокойно спать по ночам.
Законопроект об ужесточении наказания за ночной шум разработали депутаты Госдумы. Поправки они предложили внести в Кодекс об административных правонарушениях и в Жилищный кодекс. Это позволит создать единые правила по соблюдению ночной тишины по всей стране. Кроме того, ужесточат и наказание. Для граждан новые штрафы составят от пяти до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 50 до 150 тысяч рублей.