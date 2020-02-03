    03 февраля 2020, 12:01

    Автор идеи ужесточения наказаний за нарушение тишины после 23:00 объяснил штрафы в 150 тысяч рублей

    Анастасия Кременчугская

    Ольга Павлова, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, рассказала ИА Ura.ru о предлагаемом изменении. По ее словам, штрафы в размере от 5 до 150 тысяч рублей помогут сдерживать соседей от шума.

    Депутат считает, чем выше сумма штрафа, тем больше ответственность у людей. Не всегда шумят недобросовестные соседи, иногда это бывают фирмы, арендующие помещения в жилых домах. А для таких компаний маленький штраф — ничто. Они заплатят его и продолжат шуметь.

    Предполагается, что увеличение суммы штрафа за нарушение закона о тишине остановит и соседей, и фирмы, расположенные в жилых многоквартирных домах.

    Павлова вместе с другими депутатами Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По всей стране существуют такие акты, но трактуются и работают они по-разному.

    Закон не будет распространяться, например, на плач ребенка, топот или протечку трубы. Он распространяется на те звуки, которые производятся специально.

    Новые суммы штрафов следующие: для граждан от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-150 тысяч рублей.