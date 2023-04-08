Общество 08 апреля 2023, 15:22 Полицейские в ходе рейда выявили пьяного подростка в ночном клубе в Петербурге Пьяного подростка обнаружили в одном из клубов с в ходе антиалкогольного рейда

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Сотрудники полиции, Росгвардии и МВД провели рейд по ночным заведениям Петербурга. Силовики посетили 13 увеселительных заведений и в одном из них обнаружили пьяного 16-летнего подростка. Его уже передали законным представителям, а по факту случившегося возбудили административное производство, сообщили в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нетрезвого молодого человека обнаружили в одном из заведений на Думской улице. В проверке принимали участие сотрудники ППС, ГИБДД и подразделений по делам несовершеннолетних.

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«За нарушения общественного порядка в отдел полиции для разбирательства были доставлены семь посетителей ночных клубов», — уточнили в полиции.

В пресс-службе регионального СК добавили, что в рейде также участвовали следователи и росгвардейцы. Мероприятие провели в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя в Петербурге.

По данным ведомства, 22 февраля 2023 года в Сети опубликовали объявление о проведении в одном из городски баров ночного мероприятия с возрастным ограничением «16+». Разместивший информацию человек купил спиртное и реализовал среди подростков. После этого силовики возбудили дело и организовали рейды.

Ранее в спаивании несовершеннолетних заподозрили актера Никиту Струкова. Звезду сериала Улицы разбитых фонарей» также задерживали по подозрению в педофилии.