Полицейские со скандалом задержали солиста Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Полицейские в Петербурге по ошибке задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича возле его дома на улице Союза Печатников. По данным «Фонтанки.ру», правоохранители попросили певца предъявить документы, утверждая, что он может находиться в розыске.

У Коротича не оказалось при себе паспорта, после чего правоохранители стали настаивать на поездке в отдел, от чего артист отказался, поскольку вечером должен был играть в спектакле.

Тогда оперативники уложили певца на асфальт, скрутили руки, надели наручники и усадили в автозак. После этого Коротич был доставлен в отдел. Там на солиста Мариинки составили административный протокол о сопротивлении сотрудникам полиции.

Накануне сотрудники полиции остановили концерт исполнителя Васи Обломова (настоящее имя Василий Гончаров) в петербургском клубе Aurora Concert hall. По словам исполнителя перед приходом правоохранительных органов он успел сыграть только три песни.