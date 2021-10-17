Полиция Петербурга прекратила концерт Васи Обломова

Сотрудники полиции остановили концерт исполнителя Васи Обломова (настоящее имя Василий Гончаров) в петербургском клубе Aurora Concert hall. Об этом артист написал на своей странице в Twitter.

По словам исполнителя перед приходом правоохранительных органов он успел сыграть только три песни. Сотрудники полиции потребовали остановить выступление и всех покинуть помещение.

Как сообщила «Фонтанка, изначально концерт хотели провести в клубе Время N, но за несколько часов до начала перенесли на новую площадку, о чем артист сообщил в социальных сетях своим поклонникам.

Официальной причиной места выступления артиста стали коронавирусные ограничения. В Санкт-Петербург Вася Обломов приехал с программой своих популярных композиций «Можем не повторить».

Причиной смены площадки стали коронавирусные ограничения. Музыкант планировал представить публике программу золотых хитов «Можем не повторить».

По данным оперативного штаба Санкт-Петербург занимает второе место по числу суточных заражений коронавирусом. По данным на субботу, 16 октября, в городе подтвердились 3088 случая инфицирования.