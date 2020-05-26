Полицейские разогнали около 100 стритрейсеров в Челябинске

Около сотни стритрейсеров собрались на нелегальную гонку в Челябинске, но соревнования так и не состоялись. Сотрудники ГИБДД разогнали любителей рева моторов и скорости. На 12 человек составили протоколы.

«23 мая около 23:00 на Троицком тракте в городе Челябинске собралось около 100 автомобилей, водители которых собирались принять участие в нелегальных автогонках. Планы стритрейсеров были нарушены. 12 экипажей полка ДПС по городу Челябинску прибыли на место планируемого автозаезда», — сообщили в региональной управе ГИБДД.

Завидев автомобили сотрудников госавтоинспекции гонщики пустились наутек, но разъехаться успели не все. Дорожные полицейские составили административные протоколы на 12 водителей за тонированные лобовые стекла и нарушение режима самоизоляции.

16 марта московские полицейские пресекли нелегальные ночные гонки в Коммунарке в районе Киевского шоссе. Стритрейсеры уже начали соревноваться, а вдоль трассы выстроились несколько сотен зрителей без медицинских масок. Гонщики перекрыли дорогу и мешали движению транспорта.