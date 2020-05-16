СМИ: стритрейсеры устроили ночные гонки в Новой Москве. Они заблокировали движение транспорта

На гонщиках и зрителях не было медицинских масок. Как пишет Telegram-канал Baza, в полицию обратился водитель автобуса, который не смог проехать по маршруту. Сотрудники правоохранительных органов остановили нелегальное мероприятие.

В Сеть попали видеозаписи гонок. Как рассказали РЕН ТВ в столичном главке МВД, полиция организовала проверку этих роликов. Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства, при которых сняли эти видео.