СМИ: стритрейсеры устроили ночные гонки в Новой Москве. Они заблокировали движение транспорта
Московские полицейские пресекли нелегальные ночные гонки в Коммунарке в районе Киевского шоссе. По данным телеканала РЕН ТВ, на обочинах трассы собрались сотни зрителей, которые нарушили режим самоизоляции.
На гонщиках и зрителях не было медицинских масок. Как пишет Telegram-канал Baza, в полицию обратился водитель автобуса, который не смог проехать по маршруту. Сотрудники правоохранительных органов остановили нелегальное мероприятие.
В Сеть попали видеозаписи гонок. Как рассказали РЕН ТВ в столичном главке МВД, полиция организовала проверку этих роликов. Сотрудники правоохранительных органов установят все обстоятельства, при которых сняли эти видео.