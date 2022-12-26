Общество 26 декабря 2022, 23:49 Полицейские оштрафовали Деда Мороза в Чите РИА «Новости»: в Чите Деда Мороза на санях оштрафовали за нарушение правил перевозки детей

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Водителя автомобиля с прицепом, оформленным как сани Деда Мороза, оштрафовали в Чите за нарушение правил перевозки детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в главе МВД по Забайкальскому краю.

Полицейские на одной из улиц города остановили автомобиль Toyota с прицепом под видом саней Деда Мороза. В прицепе сидели несовершеннолетний пассажир и мужчина в наряде Деда Мороза.

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«Водителя привлекли к административной ответственности за перевозку пассажиров вне кабины автомобиля», — рассказали в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что депутат и общественный деятель Красногорска Илья Щадриков по устоявшейся традиции примерил на себя костюм Деда Мороза и поздравил жителей округа с наступающим Новым годом, подарив подарки. Он устраивает эту акцию пятый год подряд.

По словам депутата, главное в этом деле не подарки, а праздничный и позитивный настрой. Вместе с Щадриковым жителей поздравила и Снегурочка. В процесс вовлечены большое количество людей, потому что всего подарки получат около 500 семей в городе.