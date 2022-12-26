Подмосковье 26 декабря 2022, 04:08 Дед Мороз и Снегурочка привезли подарки нуждающимся семьям Красногорска Unsplash

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Общественный деятель депутат Красногорска Илья Шадриков уже пять лет поздравляет жителей городского округа с Новым городом. В преддверии праздника он в очередной раз примерил на себя роль Деда Мороза и отправился дарить подарки.

«По ежегодной своей традиции поздравляю жителей своего округа. В основном тех, которые нуждаются. Сегодня у нас 17 наборов. Я от себя собрал еще продуктовые наборы: вино, шоколадки, то, что нужно к празднику. Плюс мультиварки — это уже подарки от партнеров. В общем, едем не с пустыми руками. Но главное все-таки не подарки, а настрой», — отметил он.

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Вместе с депутатом местных жителей поздравляет и Снегурочка. В процесс вовлечено большое количество людей, так как подарки нужно вручить более чем 500 семьям. За один раз охватить такое количество невозможно. По словам Шадрикова, главное — это реальная помощь и поддержка. Особенно он отметил настроение всех участников.

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«Радует, что это действительно происходит с таким настроением. Это не в обязательная история из серии, что вот мы должны, а прям: " Эгей, пойдемте дарить людям радость!» Процесс быстрый — пришли поздравили, ушли. На каждую семью по пять минут, плюс дорога, вот и день закончился», — рассказал общественник.

Несмотря на быстрый процесс, семьи очень признательны. Не за конфеты или мультиварки, а за проявленное внимание.