Полицейские нашли мать брошенного в метро Москвы ребенка

Сотрудники полиции нашли мать брошенного в столичном метро ребенка. Женщину пригласили в отделение, где ей передадут сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка», — привело слова пресс-службы РИА «Новости».

По словам источника агентства в правоохранительных органах, мать мальчика была на работе, когда ребенка нашли в метро. Сейчас женщина едет с работы, чтобы забрать его у полицейских.

Спящего в коляске мальчика 31 октября нашли в одном из вагонов в столичной подземке. Поезд ехал по Арбатско-Покровской линии. Сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемого отца ребенка. Мужчину доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Предположительно, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проверкой занялись не только полицейские, но и городская прокуратура. По данным ведомства, мужчина с коляской вошел в вагон на станции «Строгино». Сотрудники прокуратуры намерены выяснить, как взрослые исполняют свои родительские обязанности.