Мужчина бросил ребенка в метро Москвы

Коляску с маленьким мальчиком нашли в вагоне метро Москвы. Теперь семью ребенка из подземки ищут прокуратура и правоохранители.

О проверке сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники оценят исполнение родителями требований законодательства о несовершеннолетних и исполнение ими их прямых обязанностей.

На вид мальчику около двух-трех лет. По предварительным данным, мужчина, который бросил коляску в вагоне, вошел в метро на станции метро «Строгино».

По информации Telegram-канала «112», личность мужчины, который его бросил в подземке, уже установлена. По словам источника, из поезда он вышел в 14:45 на той же станции, где зашел в метрополитен. Через несколько минут коляску нашли полицейские на станции «Курская».