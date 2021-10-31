facebook_pixel
    31 октября 2021, 18:51

    Мужчина бросил ребенка в метро Москвы

    Прокуратура сообщила об обнаружении мальчика в коляске в вагоне метро Москвы

    Ольга Назаркина

    Коляску с маленьким мальчиком нашли в вагоне метро Москвы. Теперь семью ребенка из подземки ищут прокуратура и правоохранители.

    О проверке сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники оценят исполнение родителями требований законодательства о несовершеннолетних и исполнение ими их прямых обязанностей.

    На вид мальчику около двух-трех лет. По предварительным данным, мужчина, который бросил коляску в вагоне, вошел в метро на станции метро «Строгино».

    По информации Telegram-канала «112», личность мужчины, который его бросил в подземке, уже установлена. По словам источника, из поезда он вышел в 14:45 на той же станции, где зашел в метрополитен. Через несколько минут коляску нашли полицейские на станции «Курская».