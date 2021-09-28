Полицейские начали поиски убийцы лисы в Красноярске

Жители Красноярска нашли на острове Татышев мертвую лису. В животное стреляли. Полицейские начали поиски убийцы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«По информации ряда СМИ об обнаружении на острове Татышев трупа животного сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали в полиции.

Ранее очевидцы сообщили в соцсетях, что мертвую лису обнаружили на тропинке около дороги, по которой ездят рабочие. Мужчина, который нашел труп животного, отметил, что лиса какое-то время бежала раненая.

В конце прошлого года якутские полицейские завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» против двух местных жителей, которые издевались над лисой. Они пинали и душили ее, а потом переехали трактором. Личности живодеров установили по горячим следам после того, как в Сети появилось видео с издевательствами.