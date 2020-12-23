Уголовное дело завели на издевавшихся над лисой жителей Якутии

Полицейские завели дело против двух жителей Якутии, которые издевались над лисой, по статье «Жестокое обращение с животными». Им грозит три года лишения свободы.

«Прокуратура Сунтарского района признала законным и обоснованным возбуждение отделением МВД России по Сунтарскому району уголовного дела по части первой статьи 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Накануне в Сети разошлось видео, на котором мужчина пинает и душит лису. Пользователи отметили, что до этого животное переехали трактором.

Государственные инспекторы Минэкологии Якутии установили личности живодеров. Полицейские проверили все обстоятельства происшествия и после этого завели дело. Мучителей лисы могут привлечь и к административной ответственности за нарушение правил охоты.