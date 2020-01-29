    29 января 2020, 13:04

    Политолог отреагировал на санкции Евросоюза против жителей Крыма

    Ольга Ситникова

    Политолог Иван Мезюхо пояснил, как новые санкции Евросоюза повлияют на жизнь крымчан. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Мезюхо вспомнил, что жители Крыма уже несколько раз оказывались в ограничительных списках.

    «Все люди, которые занимаются активной политической деятельностью на полуострове, готовы к подобного рода антикрымским действам. Эти санкции никак не повлияют на жизнь в Крыму и на жизнь тех, кто попал под ограничительные меры. Они носят в основном демонстрационный характер, ЕС таким образом показывает неизменность своей позиции по отношению к правовому статусу Крымского полуострова», — пояснил эксперт.

    Политолог выразил надежду, что «эта санкционная история должна будет когда-нибудь закончиться».

    «С самого начала было понятно, что санкции — это не на один день, это надолго. Тем не менее, думаю, это не навсегда», — резюмировал Мезюхо.

    Ранее ЕС выступил с новыми санкциями против России из-за выборов крымской власти осенью 2019 года.