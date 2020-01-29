Политолог отреагировал на санкции Евросоюза против жителей Крыма

Мезюхо вспомнил, что жители Крыма уже несколько раз оказывались в ограничительных списках.

«Все люди, которые занимаются активной политической деятельностью на полуострове, готовы к подобного рода антикрымским действам. Эти санкции никак не повлияют на жизнь в Крыму и на жизнь тех, кто попал под ограничительные меры. Они носят в основном демонстрационный характер, ЕС таким образом показывает неизменность своей позиции по отношению к правовому статусу Крымского полуострова», — пояснил эксперт.

Политолог выразил надежду, что «эта санкционная история должна будет когда-нибудь закончиться».

«С самого начала было понятно, что санкции — это не на один день, это надолго. Тем не менее, думаю, это не навсегда», — резюмировал Мезюхо.

Ранее ЕС выступил с новыми санкциями против России из-за выборов крымской власти осенью 2019 года.