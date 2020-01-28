Европа введет санкции из-за выборов в Крыму
Евросоюз согласовал новые санкции против России из-за выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года. Об этом сообщил ТАСС.
По данным РИА ФАН, санкции коснутся нескольких российских чиновников. Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят их европейские активы.
Решение было принято единогласно после того, как Кипр отозвал блокировку. До этого он препятствовал ужесточению санкций, чтобы добиться принятия мер по отношению к Турции из-за разработки нефтяных месторождении в спорных водах у кипрских берегов.