    28 января 2020, 15:05

    Европа введет санкции из-за выборов в Крыму

    Дарья Морозова

    Евросоюз согласовал новые санкции против России из-за выборов местной власти в Крыму осенью 2019 года. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным РИА ФАН, санкции коснутся нескольких российских чиновников. Им запретят въезд в страны ЕС и заморозят их европейские активы.

    Решение было принято единогласно после того, как Кипр отозвал блокировку. До этого он препятствовал ужесточению санкций, чтобы добиться принятия мер по отношению к Турции из-за разработки нефтяных месторождении в спорных водах у кипрских берегов.