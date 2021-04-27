Договору по открытому небу предрекли развал

Вокруг Договора по открытому небу сложилась неблагоприятная ситуация, которая в итоге приведет к его развалу. Россия может отказаться от участия в международном соглашении в считаные дни.

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заметил, что не следует ждать односторонних уступок от РФ. Его процитировала пресс-служба российского МИД.

«Пока же все идет к развалу договора. <…> При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — подчеркнул Гаврилов на первом пленарном заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

По его словам, законопроект о денонсации ДОН правительство «в считаные дни» предоставит президенту. А затем документ рассмотрят в палатах Федерального собрания.

Гаврилов также напомнил, что у России есть ряд вопросов к тому, как союзники США по НАТО, Украина и Грузия выполняют свои обязательства по договору.