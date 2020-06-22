«Ъ»: цены на машины в России выросли за полгода на 3-7%

В России дорожают автомобили. За полгода цены на них в среднем поднялись на 3-7%. Участники рынка полагают, что они будут расти и дальше. На это влияют ослабление позиций рубля и снижение производства.

Основных причин для роста цен три — колебание курса, инфляция и обновление модельного года. Так считают специалисты дилера «Авилон», подсчеты которых привела газета «Коммерсант».

У 18 брендов в июне, по информации «Автостата», обновился прайс-лист. Причем отечественные производители тоже вздернули цены — до 3,9% в зависимости от модели и комплектации.

Колебание рублевого курса на ценах, отмечают эксперты, полностью не отразилось. И хотя отечественная валюта обещает укрепиться, во второй половине года рост цен весьма вероятен. Насколько большим будет скачок, пока непонятно.

Ситуацию объясняют тем, что в годовой план производителями был заложен другой валютный курс. Ценовая политика изменится после карантина, поскольку спрос на автомобили оживился. Дилерские центры простаивали два месяца, поэтому и бизнес-планы пойдут в сторону сокращения объемов. А это ведет к неизбежному росту цен. Если доллар закрепится в районе 70 рублей, то он выйдет менее «драматическим», вопреки сделанным прогнозам.

Участники рынка заметили, что возможность получить более выгодные условия при покупке авто никуда не делась. Промоакции сейчас действуют почти у всех брендов — это в том числе льготные ставки по кредитованию и программы трейд-ин. В некоторых случаях с учетом господдержки покупка получается более привлекательной, чем в начале года. Некоторые машины вообще распродают ниже себестоимости, чтобы наверстать упущенный объем продаж.

Россияне достаточно заинтересованы в том, чтобы иметь личный автомобиль, поскольку из-за коронавируса их возможности в зарубежных поездках ограничены.