Пола Уилана перевели из «Лефортово» в неизвестное место

Родственники американца Пола Уилана, осужденного на 16 лет за шпионаж, сообщили, что его перевели из московского СИЗО «Лефортово». Где сейчас он находится им неизвестно.

«К сожалению, это не риторический вопрос. Мы слышали, что Пола перевели (когда?) из „Лефортово“ в Москве (куда?). Ни одно из посольств также не знает», — приводит слова его брата Дэвида Уилана РИА «Новости».

Мужчина также попросил помочь его семье в установлении местонахождения брата.

Бывшего американского морского пехотинца задержали в конце 2018 года в Москве. В середине июня Мосгорсуд осудил его за шпионаж. По данным следователей, мужчина собирал секретные сведения и пытался вербовать силовиков и военных.

При задержании у него была найдена флешка а со списком оперативников одного из подразделений ФСБ. Сам американец утверждает, что он невиновен.