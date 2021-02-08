Покупку крепкого алкоголя предложили усложнить в России

Член Общественной палаты в письме отметил, что алкогольные ряды в продуктовых магазинах занимают слишком много места, его цитирует сайт RT. Таким образом, по мнению Хамзаева, осуществляется реклама для взрослых и детей, которые пришли в магазин за покупками.

«Прошу рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах, <…> оставить за ними право на реализацию алкоголя крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины», — говорится в тексте письма.

По словам специалистов лаборатории сна и хронобиологии имени Брэдли в США, если выпить спиртное в позднее время, в организме произойдет нарушение циркадных ритмов. Также алкоголь не способствует выработке гормона мелатонина, который отвечает за сон. В результате нарушается привычный режим.