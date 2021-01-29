Названа главная опасность употребления спиртных напитков перед сном

По словам экспертов, если выпить спиртное в позднее время, в организме произойдет нарушение циркадных ритмов. Помимо прочего, алкоголь не способствует выработке гормона мелатонина, который отвечает за сон. В итоге нарушается привычный режим.

Отмечается, что даже небольшие дозы спиртного могут воспрепятствовать выработке мелатонина. В рамках проведенного учеными исследования выяснилось, что у выпивавших алкоголь перед сном уровень этого гормона снижался на 19%, сообщило ИА НСН.

Ранее, в 2013 году, специалисты провели эксперимент, результаты которого показали, что спиртные напитки оказывают влияние на фазу быстрого сна. Именно она отвечает за стимуляцию мозга и помогает работе памяти, а также улучшает способность к обучению. Если этой фазы не достает человеку, у него появляются тревога и депрессивные состояния. В пожилом возрасте такой образ жизни чреват развитием деменции.