Покупателей небольших магазинов предупредили о риске перебоев с питьевой водой в бутылках | 360°

Общество 27 октября 2022, 04:17 Покупателей небольших магазинов предупредили о риске перебоев с питьевой водой в бутылках «Известия»: производители предупредили о рисках перебоев поставок воды в мелкую розницу

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В небольших магазинах, ларьках, а также в точках уличной еды могут возникнуть перебои с поставками питьевой упакованной воды, предупредили производители. Об этом сообщили «Известия».

В «Союзнапитках» изданию рассказали, что с 1 ноября информацию о бутылках нужно будет вносить в систему «Честный знак», однако от 15% до 55% дистрибьюторов и других оптовых покупателей к этому не готовы. Процент варьируется в зависимости от региона страны.

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Потенциальные убытки отрасли в «Союзнапитках» оценили в 49 миллиардов рублей. Там предложили сдвинуть вступление в силу новых требований.

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Однако представители оператора маркировки сообщили о готовности к нововведениям 90% компаний. В Минпромторге напомнили, что об изменении правил стало известно за 1,5 года. Кроме того, оптовое и розничное звенья преимущественно уже передают данные в систему маркировки, поскольку до этого аналогичные требования начали действовать для молочной продукции и табака.

В середине октября Минпромторгу предложили пересмотреть сроки годности продуктов. Это будет полезно для бизнеса и безопасно для потребителя, считают производители и поставщики.