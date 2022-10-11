Минпромторгу предложили пересмотреть сроки годности продуктов: мнения экспертов разделились | 360°

Общество 11 октября 2022, 22:14 Поделиться Telegram

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Viber Срок годности продуктов призвали увеличить. Рынок не хочет подстраиваться под изменения Эксперт Анфиногенов назвал изменения сроков годности неверным решением проблемы Фото freepik.com

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Минпромторгу предложили пересмотреть сроки годности продуктов. По мнению производителей и поставщиков, это будет полезно для бизнеса и безопасно для потребителя. Ведь торговые сети отказываются брать на продажу товары, которые смогут недолго пролежать на прилавке. Покупатели тоже не спешат брать продукты, которые через день-два станут, согласно маркировке, негодными.

Срок годности товаров хотят изменить

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» обратилась к главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову. Министра попросили рекомендовать федеральным ретейлерам снизить требования к сроку годности продуктов, рассказал «Коммерсант».

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Нестабильный потребительский спрос порождает сложности с заказами и сильно бьет по прибыли. То, что не удается вовремя распродавать, приходиться утилизировать за свой счет. В настоящее время крупные ретейлеры соглашаются на поставки продовольственных товаров с остаточным сроком годности не менее 60-65%.

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По мнению экспертов ассоциации, для товаров, которые могут храниться от года и дольше, можно установить минимальный порог остаточного срока годности в 45%, а для продуктов годностью до 12 месяцев — в 50%. Поставщики и производители уверяют, что такие перестановки не отразятся на качестве.

Фото freepik.com

Нельзя менять правила игры

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов пояснил «360», что нельзя точно сказать, в чем причины нестабильности потребительского спроса. Прогнозировать продажи стало довольно трудно, так на выбор покупателей влияет большое количество внешних факторов, зачастую никак не связанных с рынком.

«Мы живем сейчас в новом времени и каждый месяц приносит что-то, что может вызвать тревогу. Это отражается на желании людей запастись на будущее чем-то стандартно-бакалейным, а на какие-то товары среднего и высокого ценового сегмента уже внимание не обращают в силу перераспределения семейного бюджета», — пояснил эксперт.

Он добавил, что организация логистики базовых продуктов поставщиков была, как правило, основана на опыте предыдущих лет. Но сегодня жизнь идет по-другому. Нельзя отталкиваться ни от времен пандемии, ни от допандемийных времен. Поставщикам нужно динамично перестраивать логистику в соответствии с изменением продаж их продуктов.

«У сроков хранения нет никаких излишних требований. Это достаточно сухой документ, там есть нормы, которые опираются на биологический состав товаров. Также и закон о защите прав потребителей диктует введение ограничений времени употребления продуктов. Стоит ли пытаться сохранить бизнес и ставить под угрозу здоровье потребителя?» — отметил Анфиногенов.

По словам эксперта, есть другой выход. Нужно внимательно проанализировать сегодняшние продажи, посмотреть, что изменилось за восемь месяцев. После этого сосредоточить свое внимание на том, что продается, снизить производство товаров, оставшихся за бортом и перейти на более востребованные сегменты.

«Рынок должен быть гибким и уметь реагировать на изменения, подстраиваться под них. Неужели, если во время спортивного матча какая-нибудь команда будет проигрывать, из-за нее нужно менять правила футбола? Александр Анфиногенов Независимый эксперт FMCG-рынка

Анфиногенов подчеркнул, что нельзя влиять на покупательскую способность изменением сроков годности продуктов. Государство должно стоять на защите здоровья и прав потребителя. Есть закон, есть нормативы пищевой отрасли по каждому продукту питания и за рамки этих правил игры нельзя выходить никоим образом, как бы бизнесу не хотелось обезопасить себя.

Новая формулировка поможет продажам

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков рассказал, что все дело в снижении доходов россиян. Это логично приводит к спаду продаж, а как следствие — к значительно более высоким издержкам производителей и поставщиков, а также к большим потерям из-за нераспроданной продукции.

«Мало того, что упускается какая-то выгода, так еще и приходится забирать нереализованный товар и платить за его утилизацию, это обязательное требование. Отсюда возникает вопрос: каким образом здесь смягчить удар? И „Руспродсоюз“ предлагает в моем понимании достаточно правильное решение», — отметил Федяков.

Он пояснил, что изменение сроков годности позволит сократить потери ретейлеров и поставщиков, снизив тем самым себестоимость производства и реализации. Особенно это актуально в тот момент, когда у населения все меньше и меньше денег и платить за дорогостоящие продукты они не готовы.

«Если соблюдать все стандартные российские требования, которые есть к продукции и ее маркировки со сроком годности, то у ретейлеров возникают избыточные требования к поставщикам, чтобы получить запас времени для реализации. Никто не хочет продавать товар, который годен лишь две-три недели», — сказал Федяков.

По его словам, покупатели также не спешат брать продукты, которые вот-вот станут просроченными. При этом далеко не все производители могут выпускать продукты с длительными сроками годности. Возможно, это связано с самой формулировкой «Годен до…». Западные компании предпочитают «Рекомендовано употребить до…».

«Очевидно, что если продукт годен до 11 октября, это не значит, что 12 октября он станет отправленным, опасным для здоровья или перестает обладать каким-то потребительским свойствами. Его реально можно употреблять еще и 12, и 13 октября. Разумеется, все зависти от продукции, но срок годности у него на самом деле гораздо больше, чем кажется», — сказал Федяков.

Он добавил, что Минпромторгу пора перейти на новую маркировку сроков годности продукции и приучить к ней потребителя. Конечно, это ни в том случае не должно быть сопряжено с рисками для жизни и здоровья. Однако с новой формулировкой появится существенная возможность для экономии.

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