Адвокат Галявиева заявил о нарушении прав казанского стрелка

Признание вменяемости школьного стрелка Ильназа Галявиева подтвердил только следователь. Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Богдан, объяснив, что Галявиев написал отказ от защитника.

«Это сказано следователем. А заявление об отказе от защитника от него могло быть получено только в случае, если он признан вменяемым. В ином случае он не обладает процессуальным правом отказаться от защитника», — описал ситуацию Богдан в комментарии для «360».

Он также высказал предположение, что на его подзащитного могли надавить, и подчеркнул, что связи с самим Галявиевым ни у него, ни у его матери нет, «письма просто не доходят до него, он находится в изоляции».

Адвокат отметил, что обвиняемый писал родителям обратное — то, что он хочет видеть защиту, из-за чего защитник предположил, что права Галявиева нарушают, пытаясь передать его другому адвокату, выбранному следователем.

Богдан добавил, что дело Галявиева, скорее всего, уйдет в суд в декабре, в чем он тоже не уверен.

«В судебном следствии мы в любом случае будем присутствовать. Речь идет о следующей стадии уголовного процесса — судебном следствии. На этом этапе возможности следствия препятствовать работе адвоката, вернее, влиять на выбор защитника, сильно сужаются», — заключил собеседник «360».

Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, где раньше учился, 11 мая. Он начал стрелять по учителям и детям. Его жертвами стали девять человек.