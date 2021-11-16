Адвокат Галявиева заявил о нарушении прав казанского стрелка
Адвокат школьного стрелка Галявиева Богдан заявил, что о признании его подзащитного вменяемым сказал следователь
Признание вменяемости школьного стрелка Ильназа Галявиева подтвердил только следователь. Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Богдан, объяснив, что Галявиев написал отказ от защитника.
«Это сказано следователем. А заявление об отказе от защитника от него могло быть получено только в случае, если он признан вменяемым. В ином случае он не обладает процессуальным правом отказаться от защитника», — описал ситуацию Богдан в комментарии для «360».
Он также высказал предположение, что на его подзащитного могли надавить, и подчеркнул, что связи с самим Галявиевым ни у него, ни у его матери нет, «письма просто не доходят до него, он находится в изоляции».
Адвокат отметил, что обвиняемый писал родителям обратное — то, что он хочет видеть защиту, из-за чего защитник предположил, что права Галявиева нарушают, пытаясь передать его другому адвокату, выбранному следователем.
Богдан добавил, что дело Галявиева, скорее всего, уйдет в суд в декабре, в чем он тоже не уверен.
«В судебном следствии мы в любом случае будем присутствовать. Речь идет о следующей стадии уголовного процесса — судебном следствии. На этом этапе возможности следствия препятствовать работе адвоката, вернее, влиять на выбор защитника, сильно сужаются», — заключил собеседник «360».
Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, где раньше учился, 11 мая. Он начал стрелять по учителям и детям. Его жертвами стали девять человек.