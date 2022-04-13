Россия и Белоруссия еще покажут всему миру «кузькину мать», заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Так он ответил на вопрос об интеграции от Бреста до Владивостока.

«Показали, еще не это покажем», — сказал президент Белоруссии журналисту, спросившему, покажут ли РФ и Белоруссия, что значит такая интеграция.

«Вчерашний визит на космодром [Восточный] и здесь… подождите (Лукашенко предупреждающе поднял руку). Мы с президентом Путиным покажем им, как я вчера сказал: „Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать“», — добавил он.

По мнению Лукашенко, Россия и Белоруссия станут примером для остальных стран в том, как нужно преодолевать наложенные санкции. Он подчеркнул, что вместе с Путиным построит образцовое союзное государство.

«У нас будут учиться, в том числе, как преодолевать санкции», — заверил политик.