Россия и Белоруссия станут примером для остальных стран в том, как нужно преодолевать наложенные санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, написало РИА «Новости».

Политик пообещал отстроить вместе с коллегой Владимиром Путиным образцовое союзное государство.

«У нас будут учиться, в том числе, как преодолевать санкции», — заявил он.

Накануне Лукашенко во время визита на космодром Восточный провел переговоры с Путиным, после которых сообщил о намерении США столкнуть Белоруссию с Польшей и Прибалтикой.

Также он подчеркнул, что санкционное давление не собьет Россию и Белоруссию с намеченного пути.

Ране Путин назвал союз России и Белоруссии ответом недружественным странам.