Эксклюзив 07 мая 2023, 14:46 «Показал всему миру, что русская мода самая крутая». Сергей Зверев — о показах Юдашкина на Западе Шоумен Сергей Зверев рассказал о влиянии Валентина Юдашкина на мировую моду

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На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Проводить именитого кутюрье в последний путь пришли многие знаменитости. Советский и российский парикмахер, актер и шоумен Сергей Зверев рассказал о том, какое влияние оказал Валентин Юдашкин на мировую моду.

«Валентин в свое время показал всему миру, что русская мода самая крутая. Было много дизайнеров, но когда был показ Валентина Юдашкина, было не стыдно», — рассказал он.

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Зверев также вспомнил об одной из последних встреч с модельером, которая прошла в Доме Мод на Кузнецком мосту. По словам актера, Юдашкин представил великолепную коллекцию. Он отметил, что даже здоровому человеку невозможно было бы создать такие модели. Зверев добавил, что смерть Юдашкина стала полной неожиданностью, поскольку модельер пошел на поправку, а его последняя работа говорила о хорошем самочувствии кутюрье.

«Коллекция показывала то, что он был полон сил, что он полон энергии, что он еще покажет», — отметил он.

Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни 2 мая. Он тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове. Несмотря на тяжелое состояние, продолжал работать. Дизайнер интерьеров Вадим Матевосянц рассказал, что Юдашкин ответственно относился к своей работе до последнего дня.