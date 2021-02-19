«Поющего» тигренка из барнаульского зоопарка назвали Витасом

Тигренок Шерхан из зоопарка Барнаула, который «спел» на высоких нотах, получил новое имя. Теперь он Витас. Об этом РИА «Новости» рассказал директор зоопарка.

«Подобное „пение“ для тигрят — обычное дело, так они привлекают внимание матери или, как в этом случае, сотрудников зоопарка — тигр просил мяса», — приводит агентство слова собеседника.

Несмотря на свои уже внушительные размеры, Витас еще тигренок. Ему нет и года.

Накануне барнаульский зоопарк поделился со своими подписчиками в Instagram видео, в котором тигренок кричит высоким голосом, иногда срываясь на рык. Специалисты, которые ухаживают за ним объяснили, что он был с самого рождения капризным и требовательным. Сейчас Витас подрос, но привычка привлекать к себе внимание похожим на пение криком осталась.