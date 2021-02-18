«Поющего» тигренка из Барнаульского зоопарка сняли на видео

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» снял на видео «поющего» высоким голосом тигренка. Уже подросший зверь сидит на деревянном домике в вольере и кричит очень высоким голосом, несвойственным для его породы. В социальных сетях его уже назвали «полосатым Витасом».

На опубликованных кадрах видно, как тигренок сначала оглядывается вокруг, а потом открывает пасть, откуда раздаются очень высокие звуки. После он начинает царапать лапой стенку домика и продолжает кричать высоким голосом. Все это напоминает плач ребенка.

Сотрудники зоопарка успокоили обеспокоенных комментаторов, что со связками у тигра все в порядке. Они действительно не предназначены для взятия таких высоких нот. Но у этого зверя привычка кричать тонким голосом сформировалась сразу после рождения.

«Таким образом он привлекал внимание мамы, когда она [была] занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему», — пояснили сотрудники зверинца.

По их словам, тигренок был очень капризным и требовательным. Сейчас он уже подрос, но привычка привлекать к себе внимание высоким криком у него осталась.

Сайт kp.ru рассказал, что четверо тигрят родились в зоопарке 8 июня 2020 года. Родителями стали краснокнижные амурские тигры Шерхан и Багира. Сейчас в барнаульском зоопарке остались только два тигренка.