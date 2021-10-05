Пойманный после побега из ИВС в Истре Мавриди признал вину

Александр Мавриди, которого обвиняют в побеге из ИВС в Истре, удержании заложника, убийстве бизнесмена Владимира Маругова полностью признал вину по всем преступлениям. Об этом сообщил замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

«Да (вину признал — прим. ред.). Хотя до побега он частично признал вину в совершенных преступлениях, но после задержания он был дополнительно допрошен, и в ходе этого допроса он полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Юсупов добавил, что взятый Мавриди в заложники адвокат и любовница убитого бизнесмена Владимира Маругова отказались от государственной защиты.

Александр Мавриди и еще четверо его сообщников сбежали из изолятора в Истре 6 августа. Четверых беглецом задержали в августе, Мавриди — 13 сентября. В его рюкзаке обнаружили тысячи тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

Бизнесмена Владимир Маругов или, как его еще называют, «колбасный король» был застрелен в собственной бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Мавриди и Паша Ахмедов ворвались в дом предпринимателя, связали его и сожительницу, после чего начали вымогать деньги. Женщина выбралась и вызвала полицию. Однако когда правоохранители приехали, Маругов уже скончался. Кроме того, при обысках квартиры Мавриди был найден пенсионер — адвокат Алексей Завгородний, его приковали наручниками к кровати.