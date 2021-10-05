Стало известно, как обвиняемый в убийстве «колбасного короля» смог сбежать из СИЗО

Сбежавший из тюрьмы обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди смог все организовать благодаря отличной памяти. Об этом рассказал замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

Мавриди смог организовать для себя в лесу закладку денег через зарубежных друзей. Вместе с ним 6 августа сбежали еще четыре человека. Все они были пойманы.

«Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег — у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту», — рассказали Юсупов в беседе с РИА «Новости».

После сделанных закладок Мавриди получил по СМС координаты и фотографии места. В результате ему осталось только прийти туда и выкопать деньги. Когда Мавриди допрашивали после побега, он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей.

В середине сентября суд в Подмосковья вынес приговор всем четырем преступникам, которые в августе сбежали из ИВС вместе с Мавриди.