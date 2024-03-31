Общество 31 марта 2024, 17:26 Пойманную на выборах с зеленкой профессора УрФУ отпустили из спецприемника Профессор УрФУ после провокации на выборах вышла на свободу РИА «Новости»

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Профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова вышла из спецприемника, где находилась 15 суток за мелкое хулиганство. Женщина пыталась испортить зеленкой бюллетени на выборах президента. Об этом сообщило URA.RU.

По словам Носовой, в спецприемнике к ней хорошо относились. Она выразила надежду, что следственные органы разберутся с ситуацией, в которой она оказалась.

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Носову задержали на избирательном участке в Екатеринбурге. Под давлением мошенников она перевела 15 миллионов рублей. Затем женщине пообещали, что вернут деньги, если она устроит провокацию на выборах.

Ранее дочь Носовой заявила, что ее мать — хороший человек, но попала под влияние аферистов. По ее словам, трудно понять, как такой умный человек мог совершить такую ошибку.