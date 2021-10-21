Появление новых видов коронавируса назвали неизбежным

Паниковать из-за возникновения новых штаммов коронавируса не стоит, ведь их появление неизбежно. Об этом рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радиостанции Sputnik.

«Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов», — сказал эксперт.

Еще это происходит из-за увеличения объема и возможностей обследования различных источников коронавируса. Тем не менее на эволюцию вируса повлиять невозможно.

Но мутации необязательно могут быть агрессивными и более опасными, чем оригинальный штамм. Врач подчеркнул, что пандемия коронавируса не является апокалипсисом. Тем более что сейчас в мире наблюдаются предпосылки к улучшению ситуации благодаря вакцинации. Особенно ситуация улучшается там, где жители активно прививаются.

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