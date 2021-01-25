Штрафы за незаконные сборы на благотворительность могут появиться в России

Для граждан и организаций могут ввести штрафы, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона. Уже в марте Госдума при поддержке правительства может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

Документом закрепляется, что использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе, сообщила газета «Известия».

Новые нормы необходимы, чтобы защитить население от мошенников, объяснили авторы законопроекта. В большинстве фракций парламента поддерживают инициативу. По их мнению, это пробел в законодательстве, который на сегодняшний день позволяет любому объявить о сборе таких средств.

Эта инициатива, по мнению экспертов, повысит доверие к благотворительным организациям.

У жительницы Москвы выманили более 700 тысяч рублей с помощью поддельного аккаунта корейского певца Ким Хен Джуна. Пострадавшая написала заявление в полицию. «Ким Хен Джун» постучался к ней в личку в соцсети, поблагодарил за поддержку и предложил продолжить общение в мессенджере. Вначале «певец» попросил 200 евро на благотворительность, затем еще 300 евро на размещение нового трека. Также он согласился встретиться с фанаткой за 700 евро (девушка смогла сторговаться, снизив сумму с изначальных 3500 евро).