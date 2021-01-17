Москвичка отдала 700 тысяч рублей фейковой звезде кей-попа

По данным сетевого издания, 33-летняя москвичка с калмыцким именем Кеемя подписалась на своего кумира в соцсети. Женщина была уверена, что это настоящая страничка звезды корейской поп-музыки.

«Ким Хен Джун» постучался к ней в личку, поблагодарил за поддержку и предложил продолжить общение в мессенджере. Вначале «певец» попросил 200 евро на благотворительность, затем еще 300 евро на размещение нового трека. Также он согласился встретиться с фанаткой за 700 евро (Кеемя смогла сторговаться, снизив сумму с изначальных 3500 евро).

Встреча, запланированная на 1 января, не состоялась. Фанатка обратилась в полицию. Общий ущерб она оценила в 8200 евро — это около 730 тысяч рублей по действующему курсу.

Корейская поп-музыка (K-pop ил кей-поп) представляет собой огромную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире. Звездам кей-попа южнокорейский парламент даже продлил отсрочку от службы в армии.