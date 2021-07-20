«Единая Россия» представила решения по стабилизации стоимости «борщевого набора»

«Единая Россия» на совещании с правительством, руководством регионов и представителями торговых сетей обсудила ситуацию с ростом цен на продукты. В партии озвучили конкретные предложения, как стабилизировать стоимость «борщевого набора».

«Повышение цен на продукты первой необходимости затронуло и Подмосковье. С начала пандемии стали чаще поступать обращения граждан с жалобами на завышенную стоимость продовольственных товаров. Поэтому „Единая Россия“ решила взять этот вопрос на контроль. В рамках партийного проекта „Народный контроль“ активисты с начала пандемии проводили мониторинг стоимости продуктов питания с целью выявления их необоснованного завышения. В случае необходимости полученную информацию передавали в Московское областное УФАС России для принятия соответствующих мер», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В то же время, по его словам, тенденция на увеличение стоимости товаров продолжается.

«Решение о сдерживании роста цен требует оперативной проработки. Задача партии — способствовать снижению конечной стоимости продуктов, особенно из перечня социально значимых товаров. Ограничение торговой наценки поможет не только сохранить деньги потребителя, но и поддержать малый и средний бизнес, пополнить региональный бюджет налоговыми поступлениями и в целом улучшить экономику Подмосковья», — добавил Брынцалов.

Чтобы скоординировать работу по урегулированию цен в России организовали рабочую группу. В нее вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей. Такие органы появятся в каждом регионе до конца недели. В «Единой России» через две недели планируют подвести первые итоги кампании по снижению цен на еду.

«Возможно данная проблема носит лишь сезонный характер или, например, связана с пандемией. Но, независимо от этого, наша задача — помочь гражданам, разработать и предпринять шаги по снижению цен на продукты», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

По его словам, партия продолжит следить за ценами не только на «борщевой набор», в который входят капуста, лук, картошка, морковь и свекла. Мониторинг будут вести и за стоимостью других овощей, фруктов и продуктов питания в целом.

Мы будем внимательно следить за уровнем цен в Подмосковье Вячеслав Фетисов.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что «борщевой набор» подешевеет в конце июля, после сбора нового урожая. Сейчас овощи в Россию привозят из других стран.