Россиянам рассказали, когда подешевеет «борщевой набор»

Снижение цен на овощи и картофель, входящие в «борщевой набор», ожидается в России в конце июля после сбора нового урожая. Сейчас основные ингредиенты импортируются из других стран. Об этом сообщили на сайте Минэкономразвития.

Цены на морковь и картофель растут. Однако по сравнению с прошлыми неделями темпы начали снижаться. Эту тему обсуждали на межведомственном совещании.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут объяснила, что это связано с сокращением запасов продукции внутри страны. Но со сбором нового урожая ситуация поменяется. В некоторых регионах уже приступили к уборке картофеля. Снижение цен на основные компоненты «борщевого набора» ожидается к началу августа.

На совещании также обсудили вопрос женщины из Липецка, которая в ходе прямой линии попросила президента разобраться, почему килограмм моркови стоит 110 рублей. Замглавы Минсельхоза отметила, что импортные цены на морковь составляют около 500 долларов за тонну. Это соответствует розничной цене около 40 рублей за килограмм. Глава МЭР Максим Решетников предложил изучить, откуда берутся завышенные цены.

Жители Калининграда между тем пожаловалось, что цены на морковь на центральном рынке доходят до 200 рублей за килограмм. Об этом написало РИА ФАН.