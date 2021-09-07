Девушка пострадала из-за неисправного лифта в Красногорске. Прокуратура начала проверку

В одном из домов ЖК «Арт» в Красногорске упал лифт — пострадала пассажирка, которая в этот момент находилась внутри. Один из жителей рассказал «360», что люди не раз просили управляющую компанию отремонтировать лифты, однако никто ничего не делал.

«Я ехала в лифте, там пахло какой-то гарью. Он не стал останавливаться на моем этаже, потом быстро-быстро поехал наверх. И я не знаю, просто уже лежу на полу», — рассказала девушка.

Местный житель, телеведущий Пятница News Игорь Лантратов рассказал «360», что жители не раз просили отремонтировать лифты.

«Лифт застрял между 42 и 43 этажом. Девушка ехала на 31 этаж с первого этажа, лифт поднялся до 43-го. Запахло жженой проводкой и после этого лифт рухнул на пол-этажа. Тем не менее девушка вся в крови. Это явно говорит о том, что лифт А, который у нас считается рабочим, непригоден. Также как и лифт Д, который у нас не работает, и лифт С, который делал микропадения», — подчеркнул он.

Он уточнил, что девушку на скорой забрали в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб шейного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Он также добавил, что в дом уже приехали ремонтники, которые отправились выяснять, что не так с лифтом.

В прокуратуре Московской области начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео с пострадавшей девушкой.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Красногорской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования», — уточнили в ведомстве.