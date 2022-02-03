Появилось видео с новыми издевательствами треш-стримера VjLink

Треш-стример Кирилл Зырянов, известный как VjLink, приехал на отдых в Таиланд и избил двух человек. Он ударил девушку по лицу и набросился на мужчину в фойе отеля. Видео с издевательствами появились в Telegram-каналах.

Все происходящее на острове Пхукет снимали на камеру, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала «Плохие новости», девушку Зырянов избил за то, что она якобы украла у него 50 тысяч рублей. Рабочему в фойе отеля досталось за косые взгляды в сторону VjLink. При этом в соцсетях не исключили, что все видео были постановочными. На YouTube-канале стримера и в его Instagram этих записей нет.

В ноябре прошлого года Зырянов оказался в центре скандала после того, как него в полицию пожаловался один из пользователей YouTubе. По словам обратившегося к правоохранителям, на стриме у VjLink несколько человек приковали мужчину к батарее и часами над ним издевались, били и кидали в него петарды.

Соседи Зырянова тогда рассказали «360», что подали в суд на блогера за постоянный шум и скандалы и намерены добиваться его выселения. В ОВД не подтвердили наличие письменного заявления на блогеров, но отметили, что обеспокоенные зрители действительно жаловались на происходящее.

По данным «Газеты.ru», позже выяснилось, что мужчина, которого в ходе стрима приковали к батарее, дал добровольное согласие на издевательства.