Появилось видео с места поисков упавшего на Камчатке вертолета

К месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке прибыл поисковый отряд. Пресс-служба правительства региона опубликовала на своей странице в Instagram видео поисков пропавших пассажиров.

Поисками восьми пассажиров занимаются 60 человек. Среди них есть водолазы. На кадрах видно, как специалисты в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника на лодках отправляются на поиски. В пресс-службе МЧС уточнили, что у сотрудников есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

Рано утром в четверг вертолет Ми-8 с 13 туристами из Москвы и Санкт-Петербурга и тремя членами экипажа, потерпел крушение на Курильском озере на Камчатке. Спастись смогли восемь человек, из воды их вытащили сотрудники Кроноцкого заповедника. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Еще восемь пассажиров могли остаться внутри вертолета. По предварительным данным, воздушное судно лежит на глубине около 100 метров.

Пока точная причина падения неизвестна. Но специалисты не исключают ошибку пилотирования и отказ двигателя.