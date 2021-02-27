Появилось видео из Воронежа, где мать убила детей и совершила самоубийство

В распоряжении «360» оказалось видео с места убийства в микрорайоне Тенистый в Воронеже. Там мать зарезала и задушила своих детей, а потом совершила самоубийство.

«Нормальная женщина, семья вполне нормальная», — рассказала «360» соседка семьи.

Однако пенсионерка не смогла назвать возраст погибших детей.

Женщина, которой 43 года, зарезала 22-летнюю дочь и задушила восьмилетнего сына 26 февраля. После этого она совершила суицид. Поздно вечером в тот же день домой с работы вернулся глава семейства, он и увидел тела детей и супруги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». Следователи-криминалисты и полицейские осмотрели квартиру, правоохранители допросили свидетелей. Назначены судебные экспертизы. Причины произошедшего пока не установлены.